Прокуратура добилась наказания для виновника массового ДТП в Выборгском районе Петербурга

Прокуратура настояла на реальном сроке для водителя, ставшего виновником ДТП с участием пяти автомобилей в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом сайту Neva.Today сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По информации правоохранителей, изначально уголовное дело было возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью, сопряженное с оставлением места ДТП). Однако районный суд прекратил дело в связи с примирением сторон.

Прокуратура не согласилась с таким решением и подала апелляционную жалобу. Городской суд Петербурга направил дело на новое рассмотрение.

Установлено, что в марте 2024 года водитель, пренебрегая правилами дорожного движения, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с несколькими автомобилями. В результате аварии пострадали несколько человек, включая женщину с ребенком. Виновник с места происшествия скрылся.

Суд, учитывая позицию гособвинения, назначил обвиняемому наказание в виде полутора лет в колонии-поселении и лишил его права управлять транспортным средством на год.