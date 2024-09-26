Производственный цех загорелся в Нижнем Новгороде
Спасатели занимаются ликвидацией пожара на складе в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщил сайт niann.ru со ссылкой на экстренные службы региона.
Пожар начался в производственном здании на улице Зайцева. На месте происшествия задействованы 15 единиц спецтехники и 45 сотрудников МЧС. Также прибыли представители прокуратуры.
Пожар в складском помещении был локализован около 7:30 утра на площади 200 квадратных метров. В МЧС уточнили, что жертв и пострадавших нет. Работа по тушению продолжается.
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