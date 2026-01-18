Программист из Саратова получил наказание за продажу коммерческой тайны

В Саратове 60-летнего программиста признали виновным в хищении и продаже коммерческой тайны. Об этом журналисту телеканала «Саратов 24» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в 2023 году осужденный устроился на работу к индивидуальному предпринимателю. В течение года он незаконно копировал электронные документы, содержащие конфиденциальную информацию, и передавал их своему соучастнику за вознаграждение. Уголовное дело в отношении соучастника приостановили, так как он находится в розыске.

Суд назначил мужчине наказание в виде одного года принудительных работ с вычетом 10% заработка в пользу государства. Осужденный не признал свою вину.