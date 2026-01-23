Профсоюз поможет медикам, пострадавшим в ДТП в Нижегородской области

В Нижегородской области профсоюз работников здравоохранения оказывает поддержку медикам, которые пострадали в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Смертельная авария с участием сотрудников Тоншаевской ЦРБ случилась утром 21 января на 185-м километре трассы Нижний Новгород — Шахунья — Киров в Уренском округе. Водитель погиб на месте, а медсестра с множественными травмами была доставлена в больницу, написало ИА «Время Н».

Председатель Профсоюза работников здравоохранения Нижегородской области Василий Приказнов заявил: «Наш специалист по охране труда консультирует коллег из Тоншаева по порядку расследования несчастного случая. Поможем добиться всех полагающихся компенсаций».

Василий Приказнов также напомнил о другом ДТП, произошедшем 11 января, когда при транспортировке пациента пострадали фельдшер и медсестра из Богородской ЦРБ. Фельдшер, являясь членом Профсоюза, получит компенсационную выплату.