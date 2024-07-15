Профессор Петров заявил, что урон от пожаров в Краснодарском крае будет ощущаться еще 100 лет

Он объяснил, что, если говорить сухо и чисто арифметически, то экономический ущерб можно оценить от пяти до 10 миллионов рублей за один гектар. Если же оценивать не только экономический, но и экологический ущерб, то есть все многообразие, которое было в тех лесах, то нужно умножить на 100.

И это будет тот ущерб, который люди не смогут быстро восполнить, потому как ход роста в таких условиях довольно медленный. Нужно будет 80-100 лет, чтобы воспроизвести при помощи человека и природы ту экологическую нишу, которая была уничтожена и уничтожается продолжающимся пожаром.