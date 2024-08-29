Проезд на красный свет обернулся госпитализацией для 18-летнего водителя в ЯНАО

В Новом Уренгое накануне произошла авария с участием автомобилей Lada и УАЗ, в которой пострадал 18-летний водитель. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГИБДД ЯНАО.

Молодой человек за рулем Lada выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где в него влетел УАЗ. В результате аварии водитель первой машины серьезно пострадал, в тяжелом состоянии его доставили в больницу. Проводится проверка.