Продавцу из Удмуртии вынесли приговор за кражу более 500 тысяч рублей

В Удмуртии осудили продавца салона-магазина за хищение крупной денежной суммы. Об этом сайту udm-info.ru сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Как разузнало следствие, 33-летняя женщина работала консультантом в магазине-салоне «Коннект» в селе Киясово и несла материальную ответственность. Начиная с ноября 2023 года и вплоть до октября 2024 года, она систематически присваивала себе выручку от продажи товаров. Общая сумма похищенных денег составила 539 020 рублей.

Женщина полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с обслуживанием товарно-материальных ценностей, сроком на три года. Кроме того, она обязана возместить материальный ущерб, причиненный владельцу магазина.