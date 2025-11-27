Проблемы с электрооборудованием стали причиной смертельного пожара в Кузбассе

Смертельный пожар произошел на улице Дружбы в Новокузнецке Кемеровской области. Подробности сообщил сайт « СтальМедиа » со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по региону.

Согласно данным ведомства, пламя охватило пятиэтажный дом. Из полыхающего здания самостоятельно выбрались 25 жильцов. Еще 27 человек эвакуировали спасатели.

Один из пострадавших скончался в машине скорой помощи. Известно, что огонь распространился на площади примерно 21 квадратный метр. Предварительная причина — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.