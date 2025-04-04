Пробка парализовала центр Тюмени из-за ДТП с автобусом

Иномарка и автобус столкнулись в центре Тюмени. Авария произошла на улице Республики. Об этом сайту NashGorod.ru сообщили представители областной Госавтоинспекции.
По информации полицейских, водитель легковушки Kia столкнулся с автобусом № 54, когда пытался повернуть со второго ряда направо. После удара общественный транспорт отбросило в опору освещения, которая упала и заблокировала движение по дороге. Данные о наличии пострадавших пока не поступали.
Из-за ДТП на участке Республики от Семакова до Водопроводной образовалась затяжная пробка. Ситуацию также осложняет закрытый участок улицы Ленина.
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