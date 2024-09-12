Пришвартованная баржа с дровами загорелась в Саратовской области
В Саратовской области спасатели потушили пожар на неэксплуатируемой пришвартованной барже. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное управление МЧС.
Случай произошел в вечернее время на Новой пристани в Балакове. Установлено, что пожар возник в трюме из-за сложенных там дров.
На месте ЧП работали два пожарных расчета. В результате случившегося никто не пострадал.
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