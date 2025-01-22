Пришла в ярость. Тайка по ошибке напала на российского туриста в Паттайе

Женщина атаковала российского туриста на пляже в Паттайе. Тайке показалось, что мужчина снимает ее на камеру, сообщила местная газета The Thaiger .

По информации издания, женщина напала на россиянина рядом с полицейским участком. Она стояла под кокосовой пальмой. Турист в этот момент включил прямую трансляцию и начал снимать окружающее.

The Thaiger утверждает, что, заметив камеру, женщина пришла в ярость. Друзья попытались успокоить ее, но безуспешно. Она кинулась к туристу через всю улицу и толкнула мужчину. По данным сайта, россиянин получил незначительные травмы колена.

Он сообщил о нападении в полицию и предоставил свою трансляцию. Правоохранители отсмотрели видео и подтвердили, что на кадрах нет нарушения конфиденциальности — в результате против тайки выдвинули обвинения в нападении.

Согласно законодательству Таиланда, такое правонарушение карается тюремным заключением сроком до трех лет, или штрафом в размере до 60 тысяч бат (около 178 тысяч рублей) — суд также может назначить оба наказания вместе.

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