Приглашенного музыканта насмерть ударило током во время репетиции в РГГУ

В Москве во время репетиции ансамбля Российского государственного гуманитарного университета погиб приглашенный музыкант Денис П. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Музыкант скончался вечером 20 февраля. Он обучался в вузе до 2024 года.

В РГГУ назвали его гибель несчастным случаем, добавив, что после происшествия сразу собрали рабочую группу, провели предварительную проверку электросети и электрооборудования в помещении. Кроме того, руководство вуза в тот же день сообщило о произошедшем Минобрнауки.

«Российский государственный гуманитарный университет выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям трагически погибшего на территории вуза посетителя», — сообщила пресс-служба университета.

Студента РГГУ ударило током, когда он играл на электрогитаре, уточнило издание MSK1.RU со ссылкой на близких музыканта. По словам знакомого погибшего, электрооборудование, вероятно, было устаревшим. Музыкант не мог совершить ошибки, так как играл на электрогитаре довольно давно и всегда отличался аккуратностью и осторожностью при работе с таким оборудованием.