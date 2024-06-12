Приезжий попытался раздеть 17-летнюю девушку в лифте в Подмосковье

СК в Домодедове возбудил дело из-за приставаний мужчины к несовершеннолетней

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с развратными действиями иностранца, который приставал к несовершеннолетней в Домодедове. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по Московской области.

Иностранный гражданин зашел вместе с 17-летней девушкой в лифт жилого дома в Домодедове. После этого мужчина начал приставать к несовершеннолетней и попытался ее раздеть.

Потерпевшая оказала сопротивление и выбежала из лифта. Следователи устанавливают личность мужчины, в отношении разыскиваемого возбудили уголовное дело.

Ранее неизвестный совершил развратные действия по отношению к двум детям в Москве. Преступник приставал к несовершеннолетним днем на детской площадке на улице Богданова. Заявление об этом поступило в полицию от москвички. По ее словам, развратным действиям подверглись два ребенка 2014 года рождения. Подробности случившегося не уточнялись.

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