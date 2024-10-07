Причиной пожара с 4 погибшими в Свердловской области стало неосторожное обращение с печью

Пожар в бане в Артемовском, в котором погибли четыре молодых человека, скорее всего, начался из-за неосторожного обращения с печью. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области.
Баня и дом загорелись в поселке в ночь на 7 октября. В пожаре погибли два брата, 16 и 22 лет, а также 18-летняя девушка и ее подруга. В экстренном ведомстве отметили, что ни в бане, ни в доме не было пожарных извещателей.
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