Причиной пожара с 4 погибшими в Свердловской области стало неосторожное обращение с печью

Пожар в бане в Артемовском, в котором погибли четыре молодых человека, скорее всего, начался из-за неосторожного обращения с печью. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области.

Баня и дом загорелись в поселке в ночь на 7 октября. В пожаре погибли два брата, 16 и 22 лет, а также 18-летняя девушка и ее подруга. В экстренном ведомстве отметили, что ни в бане, ни в доме не было пожарных извещателей.