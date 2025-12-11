При взрыве стенда в Перми погибли руководитель предприятия и его дочь

При проведении испытаний в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) погибли руководитель предприятия-изготовителя оборудования и его восьмилетняя дочь. Об этом сообщили в 360.ru в университете.

«По предварительной информации на стенде с научным оборудованием в отдельно стоящем здании комплекса ПНИПУ при испытаниях изделия произошло разрушение колеса турбины. Фрагменты колеса пробили защитные конструкции, есть пострадавшие. Погибли два человека — мужчина, руководитель предприятия, изготовившего образец (не является сотрудником ПНИПУ) и его несовершеннолетняя дочь», — сказали в вузе.

По последним данным, пострадали четверо человек. Согласно первоначальному сообщению ПНИПУ, трое пострадавших — представители одного из пермских предприятий (двое госпитализированы в состоянии средней тяжести, один отказался от госпитализации). Позже СК России подтвердил информацию о четырех пострадавших.

Ректор ПНИПУ Антон Петроченков выразил соболезнования родным погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

По факту произошедшего следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). По версии следствия, в лаборатории университета произошла разгерметизация гидродинамического стенда. На месте работают следователи, назначаются судебные экспертизы, расследование находится на личном контроле руководителя регионального управления СК.