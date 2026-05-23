При взрыве на барже в Нью-Йорке пострадали 16 человек

В Нью-Йорке произошли пожар и взрыв на барже, находящейся на судостроительном заводе, пострадали 16 человек. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на пожарных.

«По данным пожарной службы Нью-Йорка, двое пожарных и один гражданский получили серьезные травмы. Еще 11 пожарных и двое сотрудников скорой помощи также пострадали», — уточнили в материале.

Пострадавших доставили в больницы. На место происшествия вызвали специалистов по охране труда, а также сотрудников Департамента строительства и Департамента охраны окружающей среды для расследования причин взрыва. Городские власти предупредили о перекрытии дорог и возможных задержках в движении транспорта.