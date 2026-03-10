При взрыве автомобиля в Селятине пострадала еще одна машина

При взрыве внедорожника Nissan X-Trail возле торгового центра в поселке Селятино пострадал и стоявший за ним Nissan Rogue. Об этом рассказала владелица второй машины Елена.

«Никто не понял, что произошло. Я подошла, говорю: „Это моя машина, что случилось?“ Поворачиваюсь — вижу, рядом стоит раскуроченный „Ниссан“, людей вытаскивают», — поделилась она.

Изначальная версия, что в машине сдетонировал газовый баллон, в итоге подтвердилась. В салоне находились два человека — сам водитель и его жена (по другой информации — дочь). Им обожгло волосы и одежду.

Ранее автомобиль взорвался и загорелся в районе стройки метро на востоке Москвы. В супермаркете неподалеку осыпался потолок. Никто не пострадал.