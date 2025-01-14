При утилизации взрывчатки под Томском погибли два сотрудника «Кузбасспецвзрыва»

Два сотрудника ООО «Кузбасспецвзрыв» стали жертвами ЧП при утилизации взрывчатки в Томской области. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель экстренных служб.

«При утилизации 3,7 тонны выслуживших срок взрывчатых веществ произошел взрыв на территории ООО „Карьер-Камень“, — уточнил собеседник агентства.

Происшествие случилось недалеко от населенного пункта Сухоречье. Известно, что помимо двух погибших, есть один пострадавших.

Следственно-оперативная группа сейчас устанавливает обстоятельства случившегося.

Ранее в чешском Мосте произошел взрыв баллона с пропаном-бутаном в ресторане, после чего начался пожар. В результате погибли шесть человек.

Еще восемь — пострадали. Состояние шестерых врачи оценили как тяжелое.