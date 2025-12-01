При уничтожении дронов над Каспийском пострадала девочка

Mash: в Каспийске при атаке БПЛА пострадала 12-летняя девочка

При взрывах в Каспийске пострадала 12-летняя девочка, сообщил Mash . По данным источника Telegram-канала, у подростка выявили легкое ранение грудной клетки.

Жизни девочки ничего не угрожает, добавил он. Официально эта информация подтверждена не была.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил о ликвидации над Каспийском нескольких БПЛА. Один из них, предварительно, взорвался над крышей одной из многоэтажек.

В результате пострадали остекления во многих квартирах высотки. Помимо этого, на парковке задело минимум 15 машин.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Меликов данные по итогам оценки ущерба пока не публиковал.