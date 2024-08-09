При столкновении автобуса и такси на Каширском шоссе в Москве пострадали четверо

Фото: РИА «Новости»

В ДТП с автобусом и такси на Каширском шоссе пострадали четыре человека. Подробности аварии сообщили в Госавтоинспекции Москвы.

По предварительным данным, такси JAC столкнулось с рейсовым автобусом, который остановился на остановке общественного транспорта, около 07:30 в районе дома 45.

Травмы в результате получили водитель такси и три пассажира. Среди пострадавших есть 14-летний ребенок. Всех доставили в больницы.

В автобусе никто не пострадал, уточнили в пресс-службе. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства устанавливаются.

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