При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота

В Крыму при крушении самолета Ан-26 погиб командир смешанного авиационного корпуса Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время совещания .

Глава региона начал совещание в понедельник с минуты молчания в память о погибших воинах-североморцах, которые находились на борту самолета, разбившегося 31 марта.

«На прошлой неделе произошла трагедия, на самолете в Крыму разбились наши бойцы, воины-североморцы, среди них, к сожалению, командующий авиацией флота Александр Иванович Отрощенко, с которым мы виделись за несколько дней», — рассказал Чибис.

Ан-26 выполнял плановый перелет и врезался в скалу в районе села Куйбышево. По данным Минобороны, погибли семь членов экипажа и 23 пассажира.

Предварительная причина случившегося — техническая неисправность. После крушения возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним.

Отрощенко — заслуженный летчик России, ему было 64 года.