Преподаватель вуза МВД погиб в дорожной аварии под Тюменью

Преподаватель барнаульского юридического института МВД России стал жертвой аварии на территории Ишимского района Тюменской области. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По данным полиции, виновником ДТП стал 25-летний житель Тюмени. Он направлялся в столицу региона из Ишима, когда не справился с управлением на мокрой дороге и врезался в машину, которая двигалась во встречном направлении.
Молодому человеку предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, спровоцировавшем смерть человека по неосторожности. Фигурант признал свою вину. Уголовное дело рассмотрит Ишимский районный суд.
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