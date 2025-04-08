Преподаватель вуза МВД погиб в дорожной аварии под Тюменью

Преподаватель барнаульского юридического института МВД России стал жертвой аварии на территории Ишимского района Тюменской области. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным полиции, виновником ДТП стал 25-летний житель Тюмени. Он направлялся в столицу региона из Ишима, когда не справился с управлением на мокрой дороге и врезался в машину, которая двигалась во встречном направлении.

Молодому человеку предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, спровоцировавшем смерть человека по неосторожности. Фигурант признал свою вину. Уголовное дело рассмотрит Ишимский районный суд.