Председатель СЖР Соловьев: журналисты даже после упокоения продолжают оставаться на войне

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал сообщение об осквернении могилы военкора «Известий» Александра Федорчака.

По его словам, российские журналисты даже после упокоения продолжают оставаться на войне. Случившееся он назвал жуткой историей.

«Наши коллеги, даже упокоившиеся, продолжают оставаться на войне, потому что даже против их надгробий ведется террористическая война», — сказал Соловьев.

Собеседник считает, что преступники должны быть наказаны по всей строгости закона.

Ранее СМИ писали, что вандалы подожгли могилу военкора на кладбище в крымском поселке Нижнегорский.