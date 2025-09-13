Председатель саратовского УИК попал в больницу после драки

Памфилова потребовала разобраться с нападением на главу УИК Саратова

Член комиссии от КПРФ пытался воспрепятствовать открытию избирательного участка и набросился на председателя. Об этом сообщило издание НТА-Приволжье .

Председатель территориальной избирательной комиссии Заводского района города Людмила Кошкина рассказала, что мужчина не давал опечатать стационарный ящик для голосования.

Когда ее коллега Анастасия Морозова попыталась пресечь незаконные действия, дебошир ударил ее и повалил с ног.

В результате пострадавшей вызвали скорую, которая доставила ее в больницу. Нападавшего удалили с избирательного участка и передали правоохранителям.

Ситуацию прокомментировала глава ЦИК Элла Памфилова, ее процитировало РИА «Новости». Она назвала нападение вопиющим фактом и безобразием.

«Не сомневаюсь, что, помимо наших судебных органов, правоохранительных, которые дадут этому оценку, это сделает и партия», — подчеркнула Памфилова.

Ранее ЦИК подсчитал, что свой голос на выборах разного уровня уже отдали порядка 10 миллионов граждан. По словам Памфиловой, на федеральной платформе проголосовали более миллиона 330 тысяч избирателей.