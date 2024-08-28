Предприниматель из Ленобласти получил шесть лет колонии за незаконную рубку леса

Приозерский районный суд в Ленобласти вынес приговор местному предпринимателю, обвиняемому в совершении экологического преступления. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Установлено, что фигурант занимался незаконной рубкой деревьев. Ущерб от его действий составил более 161 миллиона рублей. Кроме того, злоумышленник, желая избежать ответственности, собирался дать взятку лесничему.

Мужчине назначили наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его также обязали возместить материальный ущерб.

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