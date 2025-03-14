Предприимчивый бизнесмен в Омске взял кредит по поддельным документам

Житель Омска взял кредит в банке на 232 млн рублей по фальшивым документам

В Омске предприниматель обманом оформил в «Россельхозбанке» кредит на 232 миллиона рублей. Он подтвердил платежеспособность поддельными документами, сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.

Мужчина обратился в банк в августе 2021 года. Он предъявил фальшивые документы, подтверждающие финансовую состоятельность своей фирмы, и получил кредит на сумму 232 миллиона рублей. Следователи выяснили, что бизнесмен с самого начала не собирался возвращать долг и скрылся.

Вместе с процентами ущерб государству составил 279 миллионов рублей. Следком возбудил уголовное дело о незаконном получении кредита и объявил подозреваемого в розыск. Полиция задержала его в Калининграде. В феврале 2025 года суд отправил мужчину под домашний арест.

В Костромской области подросток стал соучастником мошенничества, продав свой аккаунт преступникам. Он получил за сделку 1,5 тысячи рублей.