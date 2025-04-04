Православный храм в красноярском Кедровом вновь оказался охвачен огнем

Поселок Кедровый под Красноярском снова оказался в центре внимания из-за пожара в местном храме святых Петра и Февронии. Об этом сообщил « МК в Красноярске ».

Происшествие случилось спустя несколько месяцев после начала ремонтных работ. Их организовали после предыдущего возгорания.

ЧП стало большим ударом для местных жителей, участвовавших в восстановлении храма. Специалисты успели заменить крышу, установить новые окна и двери, а также провести новую электропроводку. Здание для богослужения хотели открыть к Пасхе, добавил «Сiбдепо».