Православный храм в красноярском Кедровом вновь оказался охвачен огнем

Поселок Кедровый под Красноярском снова оказался в центре внимания из-за пожара в местном храме святых Петра и Февронии. Об этом сообщил «МК в Красноярске».
Происшествие случилось спустя несколько месяцев после начала ремонтных работ. Их организовали после предыдущего возгорания.
ЧП стало большим ударом для местных жителей, участвовавших в восстановлении храма. Специалисты успели заменить крышу, установить новые окна и двери, а также провести новую электропроводку. Здание для богослужения хотели открыть к Пасхе, добавил «Сiбдепо».
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