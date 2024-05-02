Правоохранители задержали жителя Пензенской области за незаконный вылов рыбы | 360°

Происшествия 02 мая 2024, 16:00 Правоохранители задержали жителя Пензенской области за незаконный вылов рыбы

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Правоохранители задержали в Пензенской области жителя Нижнеломовского района по подозрению в незаконной добыче водных ресурсов. Об этом сообщил сайт «Пенза Пресс».

По данным полиции, мужчина, не имея разрешительных документов, осуществлял лов рыбы в период ее нереста. Фигурант уже дал признательные показания.

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Теперь ему грозит лишение свободы сроком до двух лет. Расследование продолжается.