Правоохранители задержали жителя Пензенской области за незаконный вылов рыбы | 360°

02 мая 2024, 16:00
Правоохранители задержали жителя Пензенской области за незаконный вылов рыбы
Правоохранители задержали в Пензенской области жителя Нижнеломовского района по подозрению в незаконной добыче водных ресурсов. Об этом сообщил сайт «Пенза Пресс».
По данным полиции, мужчина, не имея разрешительных документов, осуществлял лов рыбы в период ее нереста. Фигурант уже дал признательные показания.
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Теперь ему грозит лишение свободы сроком до двух лет. Расследование продолжается.
Пенза
Полиция
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