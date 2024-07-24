Правоохранители задержали в Ленобласти подозреваемого в мошенничестве на 10 млн рублей

Сотрудники полиции задержали во Всеволожском районе Ленобласти 54-летнего петербуржца. Его заподозрили в крупном мошенничестве, сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, фигурант пытался обмануть коммерческую фирму. Он предложил свои услуги по предоставлению талонов на размещение отходов, однако на самом деле не собирался выполнять обязанности.

При получении 10 миллионов рублей от организации предполагаемого злоумышленника задержали правоохранители. Возбуждено уголовное дело.

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