Правоохранители задержали подозреваемых в избиении сотрудника ДПС в Краснодарском крае

В Краснодарском крае правоохранители задержали возможных причастных к избиению сотрудника ДПС. Об этом написал «Царьград», ссылаясь на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Нападение произошло еще 19 мая в Тбилисском районе. Трое жителей Ставропольского края накинулись на сотрудника ДПС, когда он остановил машину для проверки документов.

По факту случившегося заведено уголовное дело. Все задержанные помещены под стражу.

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