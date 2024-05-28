Правоохранители задержали подозреваемых в избиении сотрудника ДПС в Краснодарском крае

В Краснодарском крае правоохранители задержали возможных причастных к избиению сотрудника ДПС. Об этом написал «Царьград» , ссылаясь на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Нападение произошло еще 19 мая в Тбилисском районе. Трое жителей Ставропольского края накинулись на сотрудника ДПС, когда он остановил машину для проверки документов.

По факту случившегося заведено уголовное дело. Все задержанные помещены под стражу.