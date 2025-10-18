В результате профилактического рейда сотрудники полиции задержали подростка, передвигавшегося на электропоезде «Санкт-Петербург — Выборг» с нарушением правил. Об этом сообщила gazeta.spb со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Во время патрулирования между вагонами электрички правоохранители заметили 14-летнего зацепера. При попытке приблизиться к нему молодой человек попытался скрыться. Он пересел на поезд обратного направления и доехал до станции Удельная, где его и задержали.

С юношей провели беседу о недопустимости передвижения на внешних элементах подвижного состава. Также был составлен административный протокол в отношении родителей.