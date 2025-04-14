Правоохранители возбудили дело по факту ограбления таксиста в Петербурге

В полицию Невского района Петербурга поступило заявление от таксиста, который рассказал о нападении пассажиров вблизи проспекта Большевиков. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на ГУ МВД РФ по городу.
Потерпевшим оказался 36-летний уроженец одной из стран Центральной Азии. Как пояснил потерпевший, прибыв на адрес, он подвергся нападению троих неизвестных. Они избили шофера, украли две тысячи рублей, повредили планшет и мобильный телефон, после чего скрылись с места.
Пострадавший обратился за медицинской помощью в травмпункт. Событие квалифицировано как разбой; возбуждено уголовное дело. Полиция ведет активные розыскные мероприятия с целью установления и задержания преступников.
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