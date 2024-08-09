Сегодня 17:05 Правоохранители открыли стрельбу при попытке догнать пьяного водителя без прав в ЯНАО
Погоня со стрельбой произошла в Ноябрьске ЯНАО. Об этом сообщило
Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружной полиции.
Согласно данным ведомства, правоохранителям пришлось преследовать 20-летнего водителя, который не остановился по законному требованию. Нарушителя удалось задержать только после стрельбы по колесам его машины.
Выяснилось, что автомобилист находился в состоянии опьянения. Кроме того, ранее его уже лишили водительских прав.
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