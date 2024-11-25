Правоохранители ликвидировали нелегальный алкогольный завод в Ленобласти

Правоохранители Санкт-Петербурга и Ленинградской области завершили масштабную операцию «Табак Алкоголь». По результатам возбудили 45 уголовных дел, сообщил «Питер ТВ».
Так, во Всеволожском районе был ликвидирован цех по производству контрафактного алкоголя. В Красногвардейском районе Северной столицы стражи порядка обнаружили крупные склады со спиртосодержащей продукцией.
Во время рейдов полицейские изъяли из оборота более 47 тысяч литров крепких напитков, свыше 406 тысяч обычных сигарет и порядка 10 тысяч электронных. Аналогичные мероприятия будут продолжаться.
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