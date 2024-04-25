Правоохранители изъяли почти тонну контрафактного спиртного в Нижнем Новгороде | 360°

25 апреля 2024, 14:29
Правоохранители изъяли почти тонну контрафактного спиртного в Нижнем Новгороде
Сотрудники полиции провели рейды по местам реализации алкоголя в Автозаводском районе. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
По информации ведомства, из незаконного оборота изъяли более 837 литров спиртного. Данная продукция не имела лицензии и сопроводительных документов.
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Так, в магазине на проспекте Ильича нашли 730 литров нелегального алкоголя. В отношении владельца торговой точки составили два протокола.
МВД РФ
Алкоголь
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