Правоохранители изъяли 160 свертков с наркотиками у безработного жителя Удмуртии

Сотрудники полиции задержали в Ижевске безработного жителя Завьяловского района Удмуртии. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков, сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

Согласно данным ведомства, в машине 23-летнего мужчины обнаружили 160 свертков с запрещенными веществами. Фигурант признался, что являлся закладчиком интернет-магазина.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

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