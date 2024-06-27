Сегодня 13:07 Правоохранители изъяли 160 свертков с наркотиками у безработного жителя Удмуртии
Сотрудники полиции задержали в Ижевске безработного жителя Завьяловского района Удмуртии. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков, сообщил сайт
Izhlife со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.
Согласно данным ведомства, в машине 23-летнего мужчины обнаружили 160 свертков с запрещенными веществами. Фигурант признался, что являлся закладчиком интернет-магазина.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.
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