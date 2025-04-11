Правоохранители изъяли 15 тысяч литров контрафактного алкоголя в ХМАО

Полицейские Ханты-Мансийского автономного округа изъяли около 15 тысяч литров поддельного алкоголя из магазинов региона. Операция была проведена в рамках специальных рейдов, сообщил « Муксун.фм » со ссылкой на пресс-службу окружного управления МВД.

Сотрудники правоохранительных органов посетили различные торговые точки в нескольких районах региона. В результате проверок было возбуждено семь уголовных дел по различным статьям УК РФ, связанным с продажей алкоголя несовершеннолетним, а также производством и торговлей товарами без надлежащей маркировки.

Помимо этого, стражи порядка составили 56 административных протоколов за нарушения правил продажи спиртного. Из незаконного оборота изъяли свыше 14 700 литров алкогольных напитков, 914 упаковок никотиновых изделий.