Пожилую женщину задержали в Барселоне после серии краж

В Барселоне задержали 65-летнюю женщину, которую подозревают в нескольких кражах. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на Lavanguardia.

Предположительно, с 3 июня женщина с ножом ограбила несколько квартир, угрожая жильцам оружием. Одну из своих жертв преступница избила. По меньшей мере, на ее счету пять ограблений. Возбуждено уголовное дело.

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