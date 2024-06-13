Сегодня 18:15 Пожилую женщину задержали в Барселоне после серии краж
В Барселоне задержали 65-летнюю женщину, которую подозревают в нескольких кражах. Об этом сообщил сайт
KP.RU со ссылкой на Lavanguardia.
Предположительно, с 3 июня женщина с ножом ограбила несколько квартир, угрожая жильцам оружием. Одну из своих жертв преступница избила. По меньшей мере, на ее счету пять ограблений. Возбуждено уголовное дело.
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