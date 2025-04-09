Пожилой житель Пензы устроил смертельное ДТП по пути на похороны родственницы

Прокуратура передала в суд уголовное дело против 64-летнего жителя Пензы. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти двух человек по неосторожности. Об этом сообщил сайт «Пенза Пресс» .

Авария случилась 17 января на трассе М-5 «Урал» между селами Подгорное и Широкоис. Мужчина ехал с братом на Hyundai Grand Starex, принадлежащем родственнику. На машине были летние шины, а дорога была покрыта мокрым снегом.

Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21104. В результате ДТП водитель и пассажир отечественной легковушки скончались на месте.

Обвиняемый рассказал, что они с братом ехали в Широкоис на похороны родственницы. После села Подгорное начался снегопад, мужчина потерял сознание после аварии и не помнит подробностей. Обстоятельства ДТП установили по записи видеорегистратора.