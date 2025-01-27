Пожилой житель Омской области погиб под колесами трактора

Смертельное ДТП с участием трактора случилось в Седельниковском районе Омской области. Жертвой ДТП стал 65-летний мужчина, передает сайт «Город55» со ссылкой на представителей регионального УМВД России.

По информации полицейских, в четверг, 23 января, житель села Голубовка стоял на подножке трактора на улице Новой. Когда водитель начал движение, сельчанин упал прямо под колеса транспортного средства.

Пострадавший получил тяжелые повреждения и скончался на месте. Стражи порядка инициировали процессуальную проверку для выяснения всех обстоятельств аварии.