Пожилой водитель внедорожника погиб после съезда в кювет в Удмуртии

Смертельная авария произошла на дороге между садовыми товариществами «Дальний» и «Газовик-1» в Воткинском районе Удмуртии. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на региональную ГИБДД.

Согласно предварительным данным, 73-летний мужчина на внедорожнике Chevrolet Niva не справился с управлением, из-за чего машина улетела в кювет. В результате ДТП пенсионер получил серьезные травмы, от которых скончался на месте.

Проводится проверка. Известно, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности.