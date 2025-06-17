Пожилой водитель внедорожника погиб после съезда в кювет в Удмуртии

Смертельная авария произошла на дороге между садовыми товариществами «Дальний» и «Газовик-1» в Воткинском районе Удмуртии. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на региональную ГИБДД.
Согласно предварительным данным, 73-летний мужчина на внедорожнике Chevrolet Niva не справился с управлением, из-за чего машина улетела в кювет. В результате ДТП пенсионер получил серьезные травмы, от которых скончался на месте.
Проводится проверка. Известно, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности.
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