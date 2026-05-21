Пожилой водитель стал виновником гибели автомобилистки в массовом ДТП на трассе Р-21 «Кола»

Утром 20 мая на 89-м километре трассы Р-21 «Кола» случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сайт MK.RU проинформировала пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, мужчина 1947 года рождения, управлявший автомобилем Lada Granta, решил совершить обгон, но не справился с управлением и врезался в попутный грузовик DAF. После этого отечественная машина столкнулась с встречной иномаркой Honda Civic, за рулем которой находилась женщина 1986 года рождения.

В результате удара водитель третьего авто скончалась на месте происшествия. Подросток 2009 года рождения, находившийся в иномарке в качестве пассажира, и водитель Lada попали в больницу с тяжелыми травмами. Сейчас сотрудники полиции активно работают над выяснением всех обстоятельств случившегося.