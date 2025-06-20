Пожилой водитель Renault Sandero погиб в ДТП в Петербурге

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга полиция начала проверку после смертельного ДТП, произошедшего на перекрестке шоссе Революции и улицы Маршала Тухачевского. Инцидент произошел в среду, 18 июня, около 14:20. Об этом написала Neva.Today.