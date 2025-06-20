Пожилой водитель Renault Sandero погиб в ДТП в Петербурге

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга полиция начала проверку после смертельного ДТП, произошедшего на перекрестке шоссе Революции и улицы Маршала Тухачевского. Инцидент произошел в среду, 18 июня, около 14:20. Об этом написала Neva.Today.
По данным пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 78-летний водитель автомобиля Renault Sandero выполнял левый поворот, когда столкнулся с автомобилем Mazda 3, которым управлял 21-летний молодой человек. Пенсионер скончался на месте происшествия.
В результате столкновения водитель Renault погиб, а сотрудники правоохранительных органов начали расследование обстоятельств аварии.
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