Пожилой водитель пострадал в ДТП на трассе в Курганской области

В Белозерском округе Курганской области случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 79-летний водитель. Инцидент произошел на трассе «Иртыш». Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на группу региональной Госавтоинспекции в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно сообщению, «водитель Niva 1945 года рождения, выезжая с автозаправочной станции, не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу большегрузному автомобилю Howo, за рулем которого находился мужчина 1986 года рождения. В результате столкновения водитель Niva с различными травмами доставлен в медицинское учреждение».

Госавтоинспекция отметила, что с начала 2025 года на территории Курганской области зарегистрировано 36 ДТП с участием пожилых водителей. В этих происшествиях шесть человек погибли, 47 получили травмы, среди пострадавших есть и несовершеннолетние.