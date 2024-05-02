Пожилой водитель погиб в лобовом столкновении на трассе в Ленобласти | 360°

Происшествия 02 мая 2024, 16:23 Пожилой водитель погиб в лобовом столкновении на трассе в Ленобласти

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На трассе в Тосно произошла смертельная авария с участием легковушек Ford и Daewoo. Об этом сообщил «Петербургский дневник»со ссылкой на ГУ МВД по Ленобласти.

Водитель Ford выехал на встречку и столкнулся с Daewoo, которым упарвлял 84-летний мужчина. Пожилого водителя сразу с места аварии доставили в больницу, где он умер, несмотря на старания врачей.

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Также в ДТП пострадали ехавшая в Daewoo пенсионерка, а также 18-летний водитель и две девушки из второго авто. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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