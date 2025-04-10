Пожилой водитель перепутал передачи и насмерть сбил мужчину под Челябинском
Невнимательность 65-летнего водителя обернулась смертельным ДТП в городе Пласт Челябинской области. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на данные Госавтоинспекции региона.
По информации ведомства, пенсионер на ВАЗ-21074 перепутал передачи и сдал задним ходом. Под колеса легковушки попали двое мужчин 38 лет.
Один из пострадавших скончался в больнице от полученных травм. Второму пациенту оказывают медицинскую помощь. Организована проверка.
Депутат Богородского округа вошла в состав российской делегации в Бахрейне
День сотрудников военных комиссариатов отметили в Чехове
Росгвардия задержала подозреваемую в подделке документов в Солнечногорске
Свыше 600 аварийных зданий снесли в Подмосковье за год
Лекция ко Дню освобождения узников концлагерей пройдет в Химках 11 апреля
Шествие «Бессмертного полка» в некоторых городах России состоится очно
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте