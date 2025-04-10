Пожилой водитель перепутал передачи и насмерть сбил мужчину под Челябинском

Невнимательность 65-летнего водителя обернулась смертельным ДТП в городе Пласт Челябинской области. Об этом сообщила « Свободная пресса » со ссылкой на данные Госавтоинспекции региона.

По информации ведомства, пенсионер на ВАЗ-21074 перепутал передачи и сдал задним ходом. Под колеса легковушки попали двое мужчин 38 лет.

Один из пострадавших скончался в больнице от полученных травм. Второму пациенту оказывают медицинскую помощь. Организована проверка.