Пожилой водитель легковушки пострадал при столкновении с автобусом на трассе Ставрополья

В Ставропольском крае два человека пострадали в ДТП с участием автобуса, принадлежащего сельскохозяйственному предприятию. Об этом сообщил NewsTracker со ссылкой на ГАИ региона.

Авария произошла вечером на трассе, ведущей в Минеральные Воды. Согласно данным ведомства, 70-летний водитель LADA Granta не уступил общественному транспорту при выезде со второстепенной дороги, что привело к столкновению.

Пенсионер получил травмы. Госпитализация также потребовалась его 58-летней пассажирке. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.