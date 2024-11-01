Пожилой водитель легковушки пострадал при столкновении с автобусом на трассе Ставрополья

В Ставропольском крае два человека пострадали в ДТП с участием автобуса, принадлежащего сельскохозяйственному предприятию. Об этом сообщил NewsTracker со ссылкой на ГАИ региона.
Авария произошла вечером на трассе, ведущей в Минеральные Воды. Согласно данным ведомства, 70-летний водитель LADA Granta не уступил общественному транспорту при выезде со второстепенной дороги, что привело к столкновению.
Пенсионер получил травмы. Госпитализация также потребовалась его 58-летней пассажирке. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
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