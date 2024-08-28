Пожилой водитель легковушки погиб в ДТП на Ставрополье после потери сознания

Смертельная авария произошла в Ставропольском крае на трассе в Ростов-на-Дону. Об этом сообщил NewsTracker со ссылкой на ГАИ региона.

По предварительным данным, 85-летний водитель машины ВАЗ-2105 потерял сознание и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с фурой.

Пострадавшего пенсионера госпитализировали, однако медики не смогли спасти его жизнь. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.