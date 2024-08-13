Пожилой водитель легковушки погиб при столкновении с фурой в Свердловской области
«Жигули» и фура стали участниками смертельного ДТП в Свердловской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Авария произошла на 13-м километре трассы под Каменск-Уральским. Согласно данным ведомства, 63-летний водитель ВАЗ-2107 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком МАН.
После удара отечественная легковушка превратилась в груду металла. Пожилой автомобилист скончался на месте от полученных травм. Его юному пассажиру потребовалась госпитализация.
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