Пожилой водитель легковушки погиб при столкновении с фурой в Свердловской области

«Жигули» и фура стали участниками смертельного ДТП в Свердловской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Авария произошла на 13-м километре трассы под Каменск-Уральским. Согласно данным ведомства, 63-летний водитель ВАЗ-2107 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком МАН.

После удара отечественная легковушка превратилась в груду металла. Пожилой автомобилист скончался на месте от полученных травм. Его юному пассажиру потребовалась госпитализация.