Пожилой водитель Lada Granta погиб в ДТП в Ижевске

Один человек погиб, еще один пострадал в ДТП на территории Ленинского района Ижевска. Авария произошла в воскресенье, 31 августа, около 18:00 на улице Тихой. Участниками столкновения стали две машины марки Lada Granta. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Удмуртии.

Согласно предварительным данным, 74-летний водитель автомобиля серебристого цвета на крутом повороте выехал на встречную полосу, где его машина столкнулась с легковушкой черного цвета. За рулем последней был 55-летний мужчина.

В результате ДТП пожилой автомобилист скончался на месте от полученных травм, а второй участник аварии попал в больницу с различными травмами.